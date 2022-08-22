В Запорізькій області і Луцьку також скасовуються усі масові заходи до Дня Незалежності

Старух повідомив про заборону на проведення масових заходів протягом 23-25 серпня.

"Ворог жорстокий та підступний. Тому в цьому році ми повинні відмовитися від масових заходів задля збереження свого життя і здоров‘я", - написав він.

Голова ОВА закликав громадян виконувати заходи безпеки і не нехтувати сигналом тривоги.

Поліщук також звернувся до жителів громади з проханням уникати паніки і спукатися в укриття під час тривоги.

"У зв'язку з безпековою ситуацією масові урочисті заходи з нагоди відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України в нашій громаді скасовуються", - написав він.