У Запорізькій області на коронавірус перевіряють 18 людей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу звернулись три людини

Станом на 22 березня, у Запорізькій області підозрюють коронавірус у 18 осіб. Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

Зокрема, за минулу добу звернулись три людини. Зазначається, 13 з них находяться в інфекційних стаціонарах, 5 знаходяться в ізоляції вдома під наглядом медичних працівників первинної ланки.

Нагадаємо, МОЗ уточнив інформацію про кількість заражених коронавірусом у Києві, про останній випадок у столиці повідомлять пізніше.

Також повідомлялось, що поліцейські склали 1415 адмінпротоколів за порушення правил карантину в Україні. Також розпочато 9 кримінальних проваджень.

Зазначимо, військовослужбовці Збройних сил України разом з правоохоронними органами патрулюватимуть міста у зв'язку з посиленням карантину в Україні. Військові ЗСУ будуть діяти у взаємодії з працівниками Національної поліції та військовослужбовцями Національної гвардії.

РБК-Україна писало, що в зв'язку з коронавірусом режим надзвичайної ситуації уведений в Києві, Чернівецькій, Дніпропетровській, Харківській, Житомирській, Донецькій, Івано-Франківській та Київській областях.