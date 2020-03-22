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В Запорожской области на коронавирус проверяют 18 человек

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 14:49
В Запорожской области на коронавирус проверяют 18 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За минувшие сутки обратились три человека

По состоянию на 22 марта, в Запорожской области подозревают коронавирус у 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОГА.

В частности, за минувшие сутки обратились три человека. Отмечается, 13 из них находятся в инфекционных стационарах, 5 находятся в изоляции дома под наблюдением медицинских работников первичного звена.

Напомним, Минздрав уточнил информацию о количестве зараженных коронавирусом в Киеве, о последнем случае в столице сообщат позже.

Также сообщалось, что полицейские составили 1415 админпротоколов за нарушение правил карантина в Украине. Также начато 9 уголовных производств.

Отметим, что военнослужащие Вооруженных сил Украины вместе с правоохранительными органами будут патрулировать города в связи с усилением карантина в Украине. Военные ВСУ будут действовать в сотрудничестве с сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии.

РБК-Украина писало, что в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

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Новости Украины КоронавирусЗапорожская область
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