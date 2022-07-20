У Херсонській області через обстріли окупантів вигоріло понад 240 гектарів пшениці

У Херсонській області через обстріли ворога вигоріло понад 240 гектарів пшениці. Також знищено близько 10 гектарів лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію регіону.

Зазначається, що у Бериславському районі російський снаряд влучив у поле поблизу сіл Федорівка та Мала Шестірня. Вогонь знищив понад 230 гектарів врожаю пшениці. У Генічеському районі біля сіл Сокологірне та Рикове внаслідок обстрілу знищено 10 гектарів пшениці. Біля міста Олешки через снаряди та уламки вигоріло 10 гектарів соснового лісу. Окупанти не допускали рятувальників та місцеве населення для гасіння пожеж. За даними фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. Фото: у Херсонській області вигоріло 240 гектарів пшениці (facebook.com/khersonpolice.official)