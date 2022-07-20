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У Херсонській області через обстріли окупантів вигоріло понад 240 гектарів пшениці

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Херсонська область, Середа 20 липня 2022 16:37
У Херсонській області через обстріли окупантів вигоріло понад 240 гектарів пшениці Фото: у Херсонській області згоріло 240 гектарів пшениці (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області через обстріли ворога вигоріло понад 240 гектарів пшениці. Також знищено близько 10 гектарів лісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію регіону.

Зазначається, що у Бериславському районі російський снаряд влучив у поле поблизу сіл Федорівка та Мала Шестірня. Вогонь знищив понад 230 гектарів врожаю пшениці.

У Генічеському районі біля сіл Сокологірне та Рикове внаслідок обстрілу знищено 10 гектарів пшениці. Біля міста Олешки через снаряди та уламки вигоріло 10 гектарів соснового лісу.

Окупанти не допускали рятувальників та місцеве населення для гасіння пожеж.

За даними фактами поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

У Херсонській області через обстріли окупантів вигоріло понад 240 гектарів пшениці

Фото: у Херсонській області вигоріло 240 гектарів пшениці (facebook.com/khersonpolice.official)

Нагадаємо, мер Мелітополя розповів, що українці на тимчасово окупованих територіях спалюють врожай, щоб не віддавати його росіянам.

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Херсонская область Пожежа полиция
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