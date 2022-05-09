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У Запорізькій області евакуаційна колона потрапила під обстріл

Фото: евакуація з Мелітополя (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Евакуаційна колона, яка виїхала у неділю, 8 травня, з Мелітополя потрапила під обстріл. Декілька приватних авто їхали до Запоріжжя через Оріхів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телеканалу "Прямий".

"Ті, хто їхав через Оріхів учора, витратили на дорогу 12 годин, потрапили під обстріл, а ті, що їхали через Василівку, - вони вже третій день стоять на фашистському блокпосту, і рашисти їх не пропускають у бік Запоріжжя. У цій колоні є діти, жінки, люди похилого віку", - сказав мер.

За словами Федорова, вже понад 60% мешканців Мелітополя залишили місто. Це приблизно 60-70 тис.людей.

"Сьогодні великий запит на евакуацію та на виїзд із міста, але це, на жаль, майже неможливо. Централізовану евакуацію росіяни нам не погоджують уже майже місяць", - наголосив мер.

Нагадаємо, сьогодні евакуацію з Луганської області скасували через те, що єдиний маршрут знаходиться під російськими обстрілами.

До цього російські війська скинули бомбу на школу в Білогорівці, живцем поховавши десятки людей.

Евакуація з Луганської області поновиться після того, як українські військові зачистять Білогорівку від окупантів.

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