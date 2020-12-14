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У Краматорську в ДТП постраждали шестеро людей, серед них - діти

Краматорськ, Понеділок 14 грудня 2020 12:59
У Краматорську в ДТП постраждали шестеро людей, серед них - діти
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Краматорську (Донецька область) в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали шестеро людей. Серед постраждалих є діти.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Аварія сталась на перетині вулиць 8 Березня та Проїзний. Постраждали 6 осіб (чоловіки 1980 та 1983 років народження, жінка і діти 2010, 2013 та 2006 років народження).

Рятувальники деблокували дитину з заднього пасажирського сидіння автомобіля та передали її працівникам швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, в Одеській області біля села Залізничне сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автівок Daewoo Lanos і Renault. У результаті аварії постраждали семеро людей, з них троє - діти.

Зазначимо, у Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. Тоді загинули дві людини.

Також повідомлялося, що у Львівській області в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика загинули три людини.

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