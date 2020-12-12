У Вінницькій області в ДТП між вантажівкою і евакуатором загинули дві людини

Фото: знак ДТП (РБК-Україна)

У Вінницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю евакуатора і вантажівки. В результаті аварії загинули дві людини.

Про це повідомили у прес-службі поліції Вінницької області.

Аварія сталась 12 грудня близько 4:30 поблизу селища Вороновиця, де зіткнулися лафет "Мерседес" та вантажівки DAF.

"За попередньою інформацією слідства, 28-річний водій лафета, який на причепі перевозив два автомобіля, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою. Водій евакуатора та його 58-річний пасажир від отриманих ушкоджень загинули на місці події", - повідомили в поліції.

Водій вантажівки не постраждав. Причини і обставини аварії встановлюються.

За даним фактом поліція порушила справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, днями у Хмельницькій області легковий автомобіль злетів у кювет і перекинувся, в результаті ДТП загинули три людини.

Також повідомлялося, що у Львівській області в ДТП за участю мікроавтобуса та легковика загинули три людини.