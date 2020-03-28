У Запорізькій області на COVID-19 захворів поліцейський

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На коронавірус перевірили понад 40 правоохоронців

У Запорізькій області вчора, 27 березня, коронавірус підтвердили у співробітника поліції Бердянська. Про це повідомляє голова Запорізької обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Туринок у Facebook.

За словами очільника області, для запобігання подальшому поширенню коронавірусу лабораторний центр провів перевірку аналізів всіх контактних осіб.

"Для того, щоб убезпечити оточуючих його людей, у Запорізькому обласному лабораторному центрі методом ПЛР було проведено аналізи контактних осіб. Перевірено 44 працівники поліції. У всіх обстежених коронавірус не виявлено. Лікарі повідомили, що ізоляція їм не потрібна", - розповів Туринок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що начальник поліції Києва та заступник голови Нацполіції Андрій Крищенко заразився коронавірусом. Разом з Крищенком коронавірус підтвердили у двох співробітників поліції та одного курсанта.

Пізніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що Крищенко міг заразитися коронавірусом 23 березня. Начальник київської поліції декілька годин контактував з пасажирами потягу "чотири столиці", який повернув українців з Латвії.