У Запорізької області буде діяти карантин вихідного дня

В Запорізькій області будуть дотримуватись правил карантину вихідного дня. Влада буде контролювати дотримання заходів.

Про це повідомляє Запорізька облдержадміністрація.

На засіданні з питання карантину підкреслили, що тепер регіональна комісія ТЕБ НС не має права послаблювати карантин і поточні обмеження діють по всій території області.

Також керівники ОДА доручили керівникам ОТО, територій та департаментів облдержадміністрації забезпечити контроль за дотримання всіх заходів.

Було відзначено, що в будні дні на території області будуть діяти обмеження, які раніше вводили в регіонах "помаранчевої зони" карантину. Тепер ці обмеження поширюються на всю країну.

Сьогодні також вирішили дотримуватися карантин вихідного дня в Одеській області.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів будуть діяти нові обмеження.

Однак Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.