Одеська область вводить карантин вихідного дня

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Сьогодні, 13 листопада, відбулося засідання Одеської обласної комісії з питань ТЕБ та НС, на якому прийнято рішення про введення карантину вихідного дня на території регіону. Нові обмеження набудуть чинності вже з 00:00 14 листопада.

Про це голова Одеської обласної держадміністрації Вячеслав Овечкін повідомив під час брифінгу.

За його словами, працювати у вихідні дні зможуть тільки продуктові магазини, ветеринарні і звичайні аптеки, громадський транспорт і автозаправки. Заклади громадського харчування зможуть працювати лише на винос.

Закритими будуть торгові центри, розважальні заклади і фітнес-центри. Також під забороною будуть масові заходи та концерти.

Стежити за виконанням цих карантинних заходів будуть співробітники Нацполиції і Держпродспоживслужби.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів будуть діяти нові обмеження.

Однак Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.