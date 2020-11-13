ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Запорізької області буде діяти карантин вихідного дня

Запорізька область, П'ятниця 13 листопада 2020 16:37
У Запорізької області буде діяти карантин вихідного дня
Фото: засідання Запорізької ОДА (zoda.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Запорізькій області будуть дотримуватись правил карантину вихідного дня. Влада буде контролювати дотримання заходів.

Про це повідомляє Запорізька облдержадміністрація.

На засіданні з питання карантину підкреслили, що тепер регіональна комісія ТЕБ НС не має права послаблювати карантин і поточні обмеження діють по всій території області.

Також керівники ОДА доручили керівникам ОТО, територій та департаментів облдержадміністрації забезпечити контроль за дотримання всіх заходів.

Було відзначено, що в будні дні на території області будуть діяти обмеження, які раніше вводили в регіонах "помаранчевої зони" карантину. Тепер ці обмеження поширюються на всю країну.

Сьогодні також вирішили дотримуватися карантин вихідного дня в Одеській області.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів будуть діяти нові обмеження.

Однак Львів, Рівне, Черкаси відмовляються вводити карантин вихідного дня.

Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в міських голів немає повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство карантин

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся