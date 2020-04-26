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У Запорізькій області автомобіль в'їхав в електроопору, є жертви

Новини » Надзвичайні події     26.04.2020 - 17:43
У Запорізькій області автомобіль в'їхав в електроопору, є жертви
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті аварії загинули 3 людини

У Запорізькій області автомобіль в'їхав в електроопору та перевернувся, в результаті чого загинули водій та пасажири. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

За даними правоохоронців, водій автомобіля ВАЗ, рухаючись вулицею Шкільній в селі Велика Знам’янка, не впорався з керування та в'їхав в електроопору, після чого транспортний засіб перекинувся. Попередньо, водій знаходився у стані алкогольного сп’яніння.

В результаті аварії водій та двоє пасажирів транспортного засобу загинули. Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі стався наїзд автомобіля на двох громадян України. Водій заснув за кермом та виїхав на узбіччя, де йшли двоє українців - чоловік та жінка. Жінку вже виписали з лікарні, а чоловік знаходиться у тяжкому стані.

Також РБК-Україна писало, що у Харкові сталося зіткнення двох автомобілів. Виявилося, що аварію скоїв 55-річний протоієрей УПЦ МП, який мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Винуватець намагався втекти з місця ДТП.

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