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В Запорожской области автомобиль въехал в электроопору, есть жертвы

Новости » Происшествия     26.04.2020 - 17:43
В Запорожской области автомобиль въехал в электроопору, есть жертвы
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В результате аварии погибли 3 человека

В Запорожской области автомобиль въехал в электроопору и перевернулся, в результате чего погибли водитель и пассажиры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по улице Школьной в селе Большая Знаменка, не справился с управлением и въехал в электроопору, после чего транспортное средство перевернулось. Предварительно, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии водитель и двое пассажиров транспортного средства погибли. Полиция возбудила уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше произошел наезд автомобиля на двух граждан Украины. Водитель уснул за рулем и выехал на обочину, где шли двое украинцев - мужчина и женщина. Женщину уже выписали из больницы, а мужчина находится в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что в Харькове произошло столкновение двух автомобилей. Оказалось, что аварию совершил 55-летний протоиерей УПЦ МП, который имел явные признаки алкогольного опьянения. Виновник пытался скрыться с места ДТП.

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