У Запорізькій обл. внаслідок ДТП загинули двоє людей

Фото: ДТП у Запорізькій області (zp.npu.gov.ua)

Внаслідок аварії постраждали 5 осіб

У Запорізькій області на автошляху сполученням Харків - Сімферопіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули 2 людини, ще 5 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, інцидент стався поблизу села Кам'янське 29 червня приблизно об 11:00. Водій автомобіля Daewoo Sens змінив напрямок руху, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем Toyota Avensis.

В результаті зіткнення водій та пасажирка Daewoo Sens загинули на місці. В автомобілі також перебувала 3-річна дитина, її з травмами госпіталізували до лікарні.

Крім того, з ушкодженнями різного ступеню до лікарні був доправлений водій Toyota Avensis та троє його пасажирів, серед яких неповнолітня дитина.

"Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області на повороті в селі Кізя Бродівського району сталося зіткнення автомобіля та мопеда. В результаті зіткнення транспортних засобів загинули двоє дітей та постраждали ще п'ятеро людей.