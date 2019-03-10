В Запорізькій обл. відновлені екстренні номери

Була відновлена робота магістральної лінії

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что на территории Запорожской области возобновлена работа экстренных номеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС

В ГСЧС заявили, что восстановлена работа всех экстренных номеров "101", "102", "103" и "112".

"Линии "101", "102", "103" и "112" восстановлены и работают в обычном режиме", - сообщили в ГСЧС.

В то же время информацию подтвердили в отделе по связям с общественностью "Киевстар". Специалист по связям с общественностью Владимир Буга заявил, что абоненты мобильного оператора "Киевстар" могут осуществлять звонки на экстренные номера без ограничений.

"Магистральная линия для звонков на номера служб экстренной помощи работает в обычном режиме", - сообщил Буга.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожской обл. временно не работают экстренные номера. В в'связи с техническими неполадками временно не работали экстренные номера "101", "102", "103" и "112" с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.

Также напомним, что экстренные номера не работают еще в одной области. В ГСЧС сообщили, что в 05:00 в связи с повреждением магистральной линии возникли проблемы с доступом к экстренному номеру "101" с мобильных операторов Vodafon и Kyivstar.