У Київській області директора агрофірми застрелив свого підлеглого, - поліція

Ілюстративне фото (flickr.com/pthurgood)

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує зловмисника

У Київській області директора агрофірми застрелив свого підлеглого. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у Київській області у Facebook.

Як зазначається, подія сталася 20 жовтня на території агропідприємства в селі Олизарівка. За даними правоохоронців, директор фірми застрелив свого найманого робітника із мисливської рушниці і втік на автомобілі Renault Kangoo. Повідомляється, що конфлікт між чоловіками виник на ґрунті особистої неприязні. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі поліція розшукує жителя м. Кам'янка (Дніпропетровська область) Вадима Католіченко за підозрою в умисному вбивстві 33-річного чоловіка. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Фото: розшукуваний зловмисник (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Сумської області невідомі стріляли в працівника охоронної фірми "Секюрайті". За вказаним фактом відкрито справу за статтею про замах на умисне вбивство.

Додамо, також повідомлялося, що у Києві біля Бессарабського ринку стався конфлікт зі стріляниною.