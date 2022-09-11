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На Запорізькій АЕС відновили резервну електролінію , - МАГАТЕ

Фото: на ЗАЕС відновили резервну лінію електропередач (facebook com rostinfocom)
Автор: Наталія Юрченко

Фахівці відновили роботу резервної лінії електропередач до Запорізької АЕС, що дозволяє забезпечити її зовнішньою електрикою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ в Twitter.

"Резервна лінія електропередач до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в Україні була відновлена, забезпечуючи станцію зовнішньою електрикою, необхідною для охолодження реактора та інших функцій безпеки", - заявили в агентстві.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Сьогодні вночі персонал ЗАЕС відключив єдиний працюючий енергоблок №6. Його переводять в холодний стан.

В "Енергоатомі" пояснили, що останні три доби 6-й енергоблок працював в режимі острова і забезпечував тільки власні потреби, оскільки через російські обстріли були пошкоджені всі лінії зв'язку станції з енергосистемою України.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС