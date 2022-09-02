На Запорізькій АЕС залишаються шестеро представників МАГАТЕ

На сьогодні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) залишаються шестеро представників місії Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі.
"Ми вирушили туди разом з командою, нас було 14 включно зі мною і експертами... Кількох з них ви зараз бачите зі мною тут, шість осіб залишилися на самій АЕС", - зазначив він.
За його словами, візит на ЗАЕС тривав лише кілька годин. А ті учасники місії, які залишилися на станції, продовжать розпочату вчора роботу.
"Ми вирішили організувати постійну присутність на ЗАЕС. Цього разу там залишатимуться два представники нашої місії", - додав Гроссі.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про розчарування візитом МАГАТЕ, оскільки міжнародне агентство не звернулося до Росії із закликом демілітаризувати територію АЕС.
РБК-Україна також наводило основні заяви Гроссі після візиту на станцію.
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