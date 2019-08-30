"Запоріжгаз Збут": споживачі можуть запастися газом на всю зиму за літньою ціною

Ілюстративне фото (УНІАН)

Акція "Твоя незалежність" дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ

Вперше у споживачів газу в Запорізькій області з'явилася можливість закупити свій персональний резерв газу на зиму. Ціна на газ для такого запасу зафіксована на річному рівні - 5 995,53 грн за 1000 куб. м, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Акція "Твоя незалежність" стартувала напередодні Дня Незалежності - 23 серпня і триватиме всього місяць. Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений: 25 тис куб. м на одне домогосподарство. Гарантом збереження запасів газу та стабільної ціни на нього є НАК "Нафтогаз України". Оформити купівлю можна за допомогою Особистого кабінету на 104.ua або в будь-якому Центрі обслуговування клієнтів "Запоріжгаз Збуту".

У НАК "Нафтогаз України" відзначають, що акція "Твоя незалежність" дозволить споживачам до 25% скоротити витрати на газ в опалювальний період. Зараз ціни на газ для населення знаходяться на мінімальному рівні з початку року. Таке сезонне коливання цін є звичайним для ринку газу, коли влітку вони знижуються, а взимку ростуть слідом за збільшенням попиту на паливо.

Запас газу можна придбати за літньою ціною - 5 995,53 грн за 1000 куб. м. У вказаній ціні не враховані послуги за доставку газу, які змінюються в залежності від регіону. Вартість послуг по доставці газу, а також залишок передплаченого газу по акції "Твоя незалежність" будуть вказані в щомісячному рахунку за використаний газ.

"Взяти участь в акції може будь-який споживач газу, у якого немає боргів за цей енергоносій. Оформити та оплатити покупку можна буде онлайн - у Особистому кабінеті на 104.ua або в ЦОК: достатньо мати при собі паспорт, актуальні показання лічильника газу, і внести 100% оплату за придбаний запас газу. Для того, щоб легше визначитися з необхідним резервом газу на зиму, наші фахівці нададуть своїм клієнтам інформацію про їх обсяги споживання газу в минулі опалювальні періоди або ж клієнти зможуть самостійно розрахувати необхідні обсяги на опалювальний період онлайн у Особистому кабінеті з допомогою спеціально створеного калькулятора", - говорить директор "Запоріжгаз Збуту" Владислав Витютин.

Використовувати газ, куплений у рамках акції "Твоя енергонезалежність", можна буде з 1 жовтня 2019 року по 31 березня 2020 року. З цієї дати НАК "Нафтогаз України" поставляє учасникам акції газ з резервних обсягів, за акційною ціною. Розмір економії при цьому буде залежати від поточних цін, і продавець не зможе вплинути на її розмір.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - за ціною ПСО, яка буде діяти на той час. Споживачі, які до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, можуть скористатися залишком коштів. Також залишок коштів можна використовувати у випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижчою, ніж ціна акції.