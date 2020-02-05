"Запоріжгаз": споживачі з автономним опаленням сплатять за доставку на 67% менше

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Щомісячний платіж за доставку газу буде однаковим впродовж всього року

Споживачі природного газу Запорізької області у першому кварталі 2020 року на 67% скоротять витрати за розподіл газу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє прес-служба АТ "Запоріжгаз".

"За розрахунками АТ "Запоріжгаз", впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 60-67% менше за розподіл, ніж в першому кварталі 2019 року. Це стало можливим після впровадження НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Для них платежі за доставку зменшаться на дві третини. Наприклад, домогосподарство, яке споживає 1500 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 136,47 замість 423,55 гривень.

січень лютий березень Споживання*, куб м 288 267 272 1 кв. 2019 року, грн 146,88 136,17 138,72 423,55 1 кв. 2020 року, грн 45,49 45,49 45,49 136,47

*дані НКРЕКП

"Ще раз наголошуємо оплата за доставку газу - не нововведення. Всі наші клієнти завжди сплачували за розподіл (доставку), однак однією квитанцією, де враховувалася і плата за газ як товар, і плата за послуги з розподілу. А з нового року відбулося відокремлення платежу за розподіл в окрему квитанцію", - пояснив комерційний директор АТ "Запоріжгаз" Антон Кій.

У прес-службі також нагадали, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. "Послуги доставки газу - це підтримка необхідного тиску у газопроводах, ремонт, заміна ділянок газової мережі, ліквідація аварійних ситуацій, встановлення лічильників та інші послуги", - йдеться у повідомленні.