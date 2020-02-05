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"Запорожгаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку на 67% меньше

Новости » Энергетика     05.02.2020 - 17:48
"Запорожгаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку на 67% меньше
Иллюстративное фото (vl.104.ua)

Ежемесячный платеж за доставку газа будет одинаковым на протяжении всего года

Потребители природного газа Запорожской области в первом квартале 2020 года на 67% сократят расходы за распределение газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Запорожгаз".

"По расчетам АО "Запорожгаз", в течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 60-67% меньше за распределение, чем в первом квартале 2019 года. Это стало возможным после внедрения НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Для них платежи за доставку уменьшатся на две трети. Например, домохозяйство, которое потребляет 1500 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 136,47 вместо 423,55 гривен.

январь

февраль

март

Потребление*, куб. м

288

267

272

1 кв 2019 года, грн

146,88

136,17

138,72

423,55

1 кв. 2020 года, грн

45,49

45,49

45,49

136,47
*данные НКРЭКУ

"Еще раз подчеркиваем оплата за доставку газа - не новшество. Все наши клиенты всегда платили за распределение (доставку), однако одной квитанцией, где учитывалась и плата за газ как товар, и плата за услуги по распределению. А с нового года произошло отделение платежа за распределение в отдельную квитанцию", - объяснил коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.

В пресс-службе также напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Услуги доставки газа - это поддержка необходимого давления в газопроводах, ремонт, замена участков газовой сети, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и другие услуги", - говорится в сообщении.

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