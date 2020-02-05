"Запорожгаз": потребители с автономным отоплением заплатят за доставку на 67% меньше

Ежемесячный платеж за доставку газа будет одинаковым на протяжении всего года
Потребители природного газа Запорожской области в первом квартале 2020 года на 67% сократят расходы за распределение газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Запорожгаз".
"По расчетам АО "Запорожгаз", в течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 60-67% меньше за распределение, чем в первом квартале 2019 года. Это стало возможным после внедрения НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа", - говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, которые используют газ для отопления домов. Для них платежи за доставку уменьшатся на две трети. Например, домохозяйство, которое потребляет 1500 куб. м газа в год, по три месяца заплатит 136,47 вместо 423,55 гривен.
|
|
январь
|
февраль
|
март
|
|
Потребление*, куб. м
|
288
|
267
|
272
|
1 кв 2019 года, грн
|
146,88
|
136,17
|
138,72
|
423,55
|
1 кв. 2020 года, грн
|
45,49
|
45,49
|
45,49
|
136,47
"Еще раз подчеркиваем оплата за доставку газа - не новшество. Все наши клиенты всегда платили за распределение (доставку), однако одной квитанцией, где учитывалась и плата за газ как товар, и плата за услуги по распределению. А с нового года произошло отделение платежа за распределение в отдельную квитанцию", - объяснил коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.
В пресс-службе также напомнили, что 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. "Услуги доставки газа - это поддержка необходимого давления в газопроводах, ремонт, замена участков газовой сети, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и другие услуги", - говорится в сообщении.