"Запоріжгаз" відкрив два сучасних центри обслуговування клієнтів

Компанія "Запоріжгаз" відкрила одразу два сучасних центри обслуговування клієнтів в області. Відтепер більше 30 тис. споживачів природного газу міста Токмак та 15 тис. мешканців Кам’янки отримуватимуть весь спектр послуг газової компанії у сучасному форматі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"На сьогодні пріоритетним напрямком у роботі АТ "Запоріжгаз" є розвиток клієнтського сервісу і сучасний комплексний підхід у наданні послуг споживачам. Отже, відкриття Центру стало ще одним кроком на шляху до простих та сучасних відносин між компанією та її клієнтами. На сьогодні успішно працюють вже три сучасних центри в місті Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що фахівці володіють універсальними навичками і можуть проконсультувати клієнта щодо питань обліку газу, технічного обслуговування мереж, звірки по оплаті, переоформлення особових рахунків, пільг та субсидій, повірки лічильників, реконструкції систем газопостачання, приєднання до газових мереж та багато іншого.

"Крок за кроком компанія реалізовує стратегію провадження високого рівня обслуговування. Пріоритетом є не лише турбота про забезпечення безаварійного газопостачання, а й про комфорт кожного клієнта", - говорить начальник управління клієнтського сервісу АТ "Запоріжгаз" Олег Данилов.

У центрі обслуговування працює автоматична система розподілу клієнтських потоків - електронна черга. Нові ЦОКи облаштовано у форматі "відкритого простору", що дає можливості споживачам оперативно вирішувати всі питання. До кінця року АТ "Запоріжгаз" планує відкрити ще 2 сучасних центри обслуговування – у Оріхові та Вільнянську.