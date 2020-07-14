Запоріжжя затопило: за три години випала майже місячна норма опадів

У Запоріжжі протягом 13 червня в результаті сильних дощів випала майже місячна норма опадів. Через негоду частина доріг була підтоплена, автомобілі стояли в пробках.

Про це повідомляє 061.ua.

За словами начальника Запорізького обласного центру з гідрометеорології Тетяни Сорокіної, сильні зливи тривали протягом 2 годин 55 хвилин. За цей час випало 95% місячної норми опадів - 45,7 мм.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, через затоплення доріг в Запоріжжі і області рятувальники звільнили 15 застряглих автомобілів. Також було відкачано 321 кубічний метр води.

Раніше РБК-Україна писало, що днями в Рівненській області із-за зливи виявилися затопленими були затоплені деякі домогосподарства, а також повалено дерева.

Також повідомлялося, що у Києві 14 липня оголосили штормове попередження - у другій половині дня очікується сильний вітер і зливи.

Крім цього в західних областях з-за сильних дощів синоптики попередили про можливі паводки в гірських районах.