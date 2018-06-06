Поліцейські вилучили три транспортні засоби, в які були завантажені напиляні стовбури 61 дерева та три бензопили

У Запоріжжі затримали 8 осіб, які незаконно вирубували дерева. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Працівники групи швидкого реагування поліції Новомиколаївського відділення поліції спільно з охороною лісництва виявили три вантажні бортові автомобілі "ГАЗ" та вісім осіб, які здійснювали незаконну вирубку дерев в лісосмузі", - йдеться у повідомленні.

Так, в ході огляду місця події поліцейські вилучили три транспортні засоби, в які були завантажені напиляні стовбури 61 дерева та три бензопили.

Фото: вилучена техніка Повідомляється, що мешканців Запоріжжя, що здійснювали перевозку та спилювання дерев доставлено до Новомиколаївського відділення поліції для з`ясування всіх обставин події.

Також вже відкрито кримінальне провадження за ознаками частини другої ст. 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що 4 квітня 2018 року Верховна рада прийняла в першому читанні проект закону "Про внесення змін до деяких законів (щодо введення заборони на суцільну вирубку ялицево-букових лісів на гірських схилах Карпатського регіону)".