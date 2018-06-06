Полицейские изъяли три транспортных средства, в которые были загружены напыленые стволы 61 дерева и три бензопилы
В Запорожье задержали 8 человек, которые незаконно вырубали деревья. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.
"Сотрудники группы быстрого реагирования полиции Новониколаевского отделения полиции совместно с охраной лесничества обнаружили три грузовые бортовые автомобили "ГАЗ" и восемь человек, которые осуществляли незаконную вырубку деревьев в лесополосе", - говорится в сообщении.
Так, в ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли три транспортных средства, в которые были загружены напылены стволы 61 дерева и три бензопилы.
Напомним, что 4 апреля 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".