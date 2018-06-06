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В Запорожье задержали 8 человек, которые незаконно вырубали деревья

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 22:30
Фото: незаконно вырубленные деревья (npu.gov.ua)
Фото: незаконно вырубленные деревья (npu.gov.ua)

Полицейские изъяли три транспортных средства, в которые были загружены напыленые стволы 61 дерева и три бензопилы

В Запорожье задержали 8 человек, которые незаконно вырубали деревья. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

"Сотрудники группы быстрого реагирования полиции Новониколаевского отделения полиции совместно с охраной лесничества обнаружили три грузовые бортовые автомобили "ГАЗ" и восемь человек, которые осуществляли незаконную вырубку деревьев в лесополосе", - говорится в сообщении.

Так, в ходе осмотра места происшествия полицейские изъяли три транспортных средства, в которые были загружены напылены стволы 61 дерева и три бензопилы.

Фото: изъятая техника
Сообщается, что жителей Запорожья, которые осуществляли перевозку и спиливание деревьев доставлено к Новониколаевскому отделению полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
 
Также уже открыто уголовное производство по признакам части второй ст. 246 (Незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование. 

Напомним, что 4 апреля 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законы (относительно введения запрета на сплошную вырубку пихтово-буковых лесов на горных склонах Карпатского региона)".

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Теги публикации: Запорожье, Запорожье  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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