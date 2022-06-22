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У Запоріжжі відновлюють рух Дніпрогесом: названо дату

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Запоріжжя, Середа 22 червня 2022 18:55
У Запоріжжі відновлюють рух Дніпрогесом: названо дату Фото: рух Дніпрогесом знову відкриють (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Запоріжжі вирішили відновити рух автомобілів греблею Дніпровської ГЕС. Обмеження на пересування скасують вже завтра, 23 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Рух автотранспорту буде відновлено в обидві сторони.

Проїзд буде здійснюватися в звичному режимі.

Нагадаємо, проїзд по греблі Дніпрогесу в Запоріжжі перекрили на початку березня цього року. Влада пішла на такий крок через наступ росіян в напрямку Запоріжжя.

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