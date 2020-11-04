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У Запоріжжі знову скасували пільговий проїзд для пенсіонерів через карантин

Запоріжжя, Середа 04 листопада 2020 15:27
У Запоріжжі знову скасували пільговий проїзд для пенсіонерів через карантин
Фото: посадка в автобус під час карантину (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Запоріжжі повернули обмеження на проїзд для пільгових категорій громадян у громадському транспорті. Знову скасовані пільги для пенсіонерів.

Про це повідомляється до рішення Запорізької міськради.

Пільги на проїзд для пенсіонерів повернули з метою обмежити пересування літніх людей під час карантину і розвантажити громадський транспорт, в якому зараз дозволяється заповнювати тільки сидячі місця.

При цьому залишиться пільговий проїзд для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів АТО/ООВ, ветеранів МВС і поліції, ветеранів Другої світової війни, військовослужбовців і членів їх сімей та людей з інвалідністю.

Навесні у Запоріжжі, як і у багатьох інших містах, також скасовували пільговий проїзд для пенсіонерів. Влітку обмеження зняли.

Нагадаємо, що Запоріжжя вже другий тиждень перебуває у "помаранчевої" зоні карантину через погіршення захворюваності COVID.

Сьогодні стало відомо, що в Україні в десяти областях лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом завантажені більш ніж на 70%. В середньому по країні зайняті 66,8% таких ліжок.

Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав умову для введення локдауна в Україні.

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