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У Запоріжжі повідомили про підозру посадовцю парку, де загинула дівчинка

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 10:12
У Запоріжжі повідомили про підозру посадовцю парку, де загинула дівчинка
Ілюстративне фото (facebook.com odesapolice)

За даними поліції, трагедія сталася внаслідок невиконання посадовцем своїх обов’язків

У Запоріжжі оголосили підозру заступнику директора парку відпочинку "Дубовий гай", в якому, внаслідок падіння дерев’яної скульптури, загинула дівчинка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції у Запорізькій області.

Правоохоронці встановили, що трагедія сталася внаслідок невиконання посадовцем своїх обов’язків щодо контролю за дотриманням у належному безпечному стані території парку.

Так, заступник директора парку не перемістив демонтовану дерев’яну скульптуру, яка впала на дівчинку, з території парку до безпечного місця зберігання.

"11 березня посадовцю повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. На даний час слідчий звертається із клопотанням до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Також посадовцю можуть заборонити обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, 9 березня у запорізькій лікарні померла 10-річна дівчинка після того, як на неї в місцевому парку "Дубовий гай" впала дерев'яна скульптура.

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