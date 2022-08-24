Ворожий обстріл Запоріжжя: пошкоджено житлові будинки
В результаті нічного ворожого удару по Запоріжжю пошкоджена цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram в.о мера Запоріжжя Анатолія Куртєва.
На місці працюють співробітники комунальних служб.
"Зараз відомо про шість багатоквартирних будинків, в яких вилетіли шибки і зруйновані віконні рами. На місці вже працюють комунальні служби. Якщо у вас є інформація про додаткові пошкоджені будівлі, повідомляйте про це на 15-80", - написав Куртєв.
Постраждалих немає.
Нагадаємо, після опівночі росіяни завдали першого удару. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. Другий удар ворог завдав близько четвертої ранку.
Як повідомлялося, нещодавно у Запорізькій області в результаті ворожих обстрілів поранення отримали 8-річна дитина і двоє дорослих.
18 серпня армія РФ завдала ракетного удару по Запоріжжю з тимчасово окупованої території.
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