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У Запоріжжі СБУ затримала адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах

Новини » Надзвичайні події    17.01.2019 - 11:26
У Запоріжжі СБУ затримала адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах
Ілюстративне фото (ssu.gov.ua)

Зловмисник популяризував "Л/ДНР" та виправдовував агресію РФ

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України (СБУ) під процесуальним керівництвом прокуратури викрили антиукраїнського Інтернет-агітатора, який діяв на користь країни-агресора. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ

Правоохоронці встановили, що мешканець Запоріжжя адміністрував кілька груп, у тому числі в заборонених російських соціальних мережах. У підконтрольних Інтернет-спільнотах пропагандист розповсюджував матеріали антиукраїнського характеру, що містили заклики до порушення територіальної цілісності України, повалення державної влади та конституційного ладу.

Також зловмисник займався популяризацією терористичних організацій "Л/ДНР", виправдовував агресію РФ проти України, поширював інформацію, що дискредитує українське військо та державні правоохоронні органи. Матеріали чоловік отримував із російських пропагандистських ресурсів та сайтів сепаратистів.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшук за місцем проживання зловмисника.

Під час обшуків було вилучено технічне обладнання, яке використовувалось для адміністрування соціальних спільнот та поширення антиукраїнських матеріалів.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, вчора, 16 січня, Служба безпеки України (СБУ) затримала скандальну проросійську журналістку Олену Бойко, яку видворили з території Росії. Вона з 2014 року поширювала в інтернеті матеріали антиукраїнського характеру і пропагувала протистояння між українцями через політичні переконання.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ викрила чергову спробу втягнення українця у злочинну діяльність на користь країни-агресора.

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