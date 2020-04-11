У Запоріжжі стався обвал у багатоквартирному житловому будинку

У суботу, 11 квітня, у Запоріжжі обвалився перший поверх багатоквартирного житлового 3-поверхового будинку на вулиці Павлокічкаська. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники евакуювали 15 осіб, інші мешканці будинку вийшли самостійно.

"Прибувши на місце події рятувальники встановили, що сталося руйнування конструкції будинку на першому поверсі в нежитловому приміщенні з наступним обваленням в підвал. Під загрозою опинилися мешканці 2 і 3 поверхів. Рятувальники евакуювали з осередку небезпеки 15 осіб, решта, близько 40 осіб - вийшли самостійно. Бійці ДСНС огородили вогнище небезпеки, і контролюють місце події", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці працюють співробітники поліції й представники органів місцевої влади, а також співробітники газової служби, які перекрили газопостачання для запобігання вибуху.

"Причина руйнування встановлюється. Ситуація контрольована. Постраждалих у результаті події немає. Нині органами місцевої влади вирішується питання по забезпеченню мешканців будинку тимчасовим місцем проживання на час проведення аварійних робіт", - йдеться в повідомленні.

Фото з місця події (zp.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центрі Одеси обрушився старовинний будинок на розі Канатної та провулку Нахімова. Раніше в цьому будинку почалися роботи.

Також РБК-Україна писало, що в січні у Львівській області обвалилася частина будівлі колишнього костелу Капуцинів, який є пам'яткою архітектури національного значення.