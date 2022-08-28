У Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги

Вночі 28 серпня в Запоріжжі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги в місті та області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Жителів просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, що росіяни вночі 27 серпня обстріляли Запоріжжя. Влада зафіксувала 16 прильотів. Постраждали зокрема Гуляйпільська, Оріхівська, Степногірська, Комишівська та Новоолександрівська громади.
Пізніше в ОВА розповіли про ситуацію в Запоріжжі та області.
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