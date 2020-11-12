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У Запоріжжі підприємці протестували проти карантину вихідного дня

Запоріжжя, Четвер 12 листопада 2020 19:52
У Запоріжжі підприємці протестували проти карантину вихідного дня
Фото: акція підприємців у Запоріжжі (061.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Запоріжжі пройшла ще одна акція підприємців проти запровадженого карантину вихідного дня. Учасники мітингу заявляли про несправедливість обмежень.

Про це повідомляє 061.ua.

На акцію біля будівлі Запорізької облдержадміністрації зібралися близько двох сотень людей. Багато хто з них представляли ринки.

Учасники мітингу заявляли про несправедливість обмежень, оскільки вони нібито дозволяють роботу великих торгових мереж і змушують закривати ринки. І тому однією з основних вимог було виключити закриття ринків.

У середу біля будівлі ОДА також зібралися кілька сотень людей у рамках всеукраїнської акції підприємців проти карантину вихідного дня. Тоді акції проводилися до засідання Кабінету міністрів, на якому затвердили введення обмеження на суботу і неділю.

Зазначимо, що до вечора четверга відмовилися вводити обмеження заявили у Львові, Одесі та Краматорську. Мер Черкас також висловив невдоволення рішенням Кабміну.

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