У Запоріжжі повністю перекрили рух транспорту через дамбу Дніпрогесу

У Запоріжжі рух автотранспорту через дамбу Дніпрогесу повністю перекрито. Скасовується курсування муніципального транспорту з Дніпровського району через Дніпрогес в центр міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

"Це вимушені заходи! Ворог близько, і ми захищаємося! Не виходьте без потреби з дому, не користуйтеся автомобілями! Пам'ятайте - зараз не до комфорту! Зараз потрібно зберегти життя!" - зазначив Куртєв.

Нагадаємо, голова Михайлівської селищної громади в Запорізькій області Володимир Рикун відзвітував про "переговори з керівництвом російських військ".

Рикун провів переговори з окупантами, які базуються в місцевому поліцейському відділенні, і досяг домовленостей з ними.

За його словами, в Михайлівській громаді буде введена комендантська година і він закликав місцевих жителів "не здійснювати провокацій". Окупанти пообіцяли не знищувати інфраструктуру і сказали, що покинуть дану територію через кілька днів.

Ми також писали про те, що в Києві сьогодні, 3 березня, відкриють частину мостів між лівим і правом берегом. Зокрема, місцевим жителям буде доступний проїзд по Північному і Драницькому мостах. При цьому людей просять не виїжджати в місто на особистому транспорті без крайньої потреби.