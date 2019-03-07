ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Запоріжжі невідомі напали на активіста

Новини » Суспільство    07.03.2019 - 10:22
У Запоріжжі невідомі напали на активіста
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліцейські встановили особу одного з нападників на громадського активіста

У Запоріжжі група невідомих напала на громадського активіста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що 6 березня о 22:52 у Хортицьке відділення поліції надійшло повідомлення зі служби "102" від чоловіка 1952 року народження, який повідомив, що по вулиці Героїв 93-ї бригади невідомі на нього напали і побили.

На місці події поліцейські встановили, що в під'їзді будинку на потерпілого напали четверо невідомих у масках, нанесли йому тілесні ушкодження та викликали постріл у ліве стегно.

Чоловік наніс тілесні ушкодження одному із зловмисників, після чого вони зникли у невідомому напрямку.

Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу одного з нападників 1994 року народження. Місцезнаходження трьох правопорушників встановлюється.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 15 і 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Павлограді Дніпропетровської області в жовтні 2018 року невідомі напали на активіста "Національних дружин" Юрія Малимонова.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International закликає українську владу якнайшвидше розслідувати напади на громадських активістів.

З'явилися подробиці нападу на журналістів "Схем" під Києвом Екс-начальник запорізької поліції спростував інформацію про хабарі від агента НАБУ
Новини України Запоріжжянапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся