У Запоріжжі невідомі напали на активіста

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліцейські встановили особу одного з нападників на громадського активіста

У Запоріжжі група невідомих напала на громадського активіста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Повідомляється, що 6 березня о 22:52 у Хортицьке відділення поліції надійшло повідомлення зі служби "102" від чоловіка 1952 року народження, який повідомив, що по вулиці Героїв 93-ї бригади невідомі на нього напали і побили.

На місці події поліцейські встановили, що в під'їзді будинку на потерпілого напали четверо невідомих у масках, нанесли йому тілесні ушкодження та викликали постріл у ліве стегно.

Чоловік наніс тілесні ушкодження одному із зловмисників, після чого вони зникли у невідомому напрямку.

Після проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу одного з нападників 1994 року народження. Місцезнаходження трьох правопорушників встановлюється.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 15 і 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Павлограді Дніпропетровської області в жовтні 2018 року невідомі напали на активіста "Національних дружин" Юрія Малимонова.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International закликає українську владу якнайшвидше розслідувати напади на громадських активістів.