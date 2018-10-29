У Дніпропетровській області напали на активіста, він у критичному стані

Фото: Юрій Малімонів (facebook.com/ndrugua/)

У Павлограді напали на активіста "Національних дружин"

У Павлограді Дніпропетровської області 29 жовтня невідомі напали на активіста "Національних дружин" Юрія Малимонова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організації.

Повідомляється, що на Малимонова напали зі спини. Невідомий,застосувавши сльозогінний газ, проломив активісту голову і зламав щелепу. При цьому гаманець і телефон нападник не взяв і швидко зник. Чоловік перебуває в критичному стані в реанімації.

В організації пов'язують напад на свого члена з його боротьбою проти реклами наркотичних речовин в місті.

За інформацією з обласного управління поліції, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 121 Кримінального кодексу України ("Умисне тяжке тілесне ушкодження").

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міжнародна антикорупційна організація Transparency International закликає українську владу якнайшвидше розслідувати напади на громадських активістів, щоб притягнути до відповідальності замовників. Голова правління TI підкреслила, що слідство стосовно атак на активістів і надалі залишатиметься в центрі уваги організації.