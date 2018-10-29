Transparency закликає українську владу покарати замовників нападів на активістів

Фото: Каетрина Гандзюк (facebook.com/uakateryna)

В організації підкреслюють, що замовників нападів на активістів досі не встановлено

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International закликає українську владу якнайшвидше розслідувати нападами на громадських активістів, щоб притягнути до відповідальності замовників. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на представництво організації TI в Україні.

Зазначається, що напад з кислотою на активістку Катерину Гандзюк, радницю міського голови Херсону став одним із найобурливіших випадків. В організації зауважують, що напад відбувся в липні 2018 року, а Гандзюк досі перебуває в лікарні у тяжкому стані.

"Правоохоронні органи ще не назвали замовників нападу", - констатували у Transparency.

Також в TI зауважили, що кілька українських громадських організацій у зв’язку з нападами сформували широку коаліцію, вимагаючи ефективного розслідування та чесного правосуддя щодо виконавців, організаторів та замовників таких злочинів.

"Однак, замість активізації роботи правоохоронних органів місцеві активісти повідомляють про спроби публічної дискредитації цього руху. Ключові правоохоронні органи заявили, що частина відповідальності за повільні розслідування покладається на активістів через їхню "ненависть до влади", - підкреслили в Transparency.

Голова правління Transparency International Делія Феррейра Рубіо зазначила, що тенденція до залякування й нападів на громадянське суспільство наразі спостерігається по всьому світу.

"І Україна - жахливий приклад цього явища. На щорічній зустрічі членів ТІ, що відбулася 21 жовтня, ми прийняли резолюцію, яка закликає держави захищати життя, права й свободу всіх громадян, особливо журналістів, правозахисників та викривачів", - сказала вона.

Голова правління TI підкреслила, що слідство щодо атак на активістів та топ-корупціонерів і надалі залишатиметься в центрі уваги організації.

"Вважаємо, що партнери України з числа міжнародних організацій та урядів країн мали б загострити увагу української влади на відсутності поступу в цій сфері. Закликаємо керівництво України вжити рішучих заходів, які б суттєво змінили ситуацію", - додала Делія Феррейра Рубіо.

Нагадаємо, 18 жовтня 2018 року підозрюваному в нападі на Гандзюк - Микиті Грабчуку - продовжили запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до закінчення строку слідчих дій - 3 грудня.