У Запоріжжі назвали дату завершення опалювального сезону

"З 7 квітня у Запоріжжі завершується опалювальний сезон. Відключення теплоносія відбудеться 7 та 8 квітня. Міський голова Володимир Буряк доручив підготувати відповідне рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради. Виконавчий комітет підтримав рішення, згідно з яким опалювальний сезон закінчується з 7 квітня", - йдеться в повідомленні.

В міськраді пояснили, що завершення опалювального сезону відбувається згідно з затвердженими державними нормами після того, як протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищує 8°С.

"Саме тому, з урахуванням прогнозу погоди, опалювальний сезон у нашому місті буде завершуватися з 7 квітня. Виконавчий комітет міської ради підтримав це рішення", - зазначили в мерії.

З урахуванням прогнозу погоди на найближчі дні міський голова Володимир Буряк доручив підготувати рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради.

Концерн "Міські теплові мережі", підприємства та організації Запоріжжя, які здійснюють теплопостачання, повинні провести відключення споживачів теплової енергії.