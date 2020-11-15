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У Запоріжжі за порушення карантину вихідного дня закрили 20 закладів

Автор: Роман Тверденко

У Запоріжжі за порушення карантину вихідного дня в суботу припинили роботу 20 закладів. На їх керівників склали адміністративні протоколи.

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Про це повідомляє Національна поліція в Запорізькій області.

За суботу поліція перевірила близько тисячі закладів у Запоріжжі. Припинили діяльність 20 закладів, які працювали всупереч карантину - закладів торгівлі, громадського харчування, закладів, що надають побутові послуги та послуги з розміщення громадян.

На керівників закладів склали 20 протоколів за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відзначимо, що в Харківській області в суботу, 14 листопада, зафіксували 27 порушень карантину вихідного дня.

Раніше РБК-Україна писало, що в Київській області за вчора виявили 85 порушень карантину вихідного дня. Порушникам загрожують штрафи від 17 до 34 тисяч гривень для фізичних осіб і від 34 до 170 тисяч гривень - для посадових осіб.

Детальніше про те, як пройшов перший карантин вихідного дня, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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