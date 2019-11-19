У Запоріжжі у квартирі знайшли мертвими подружжя та їхнього сина

У Запоріжжі в квартирі знайшли мертвими подружжя та їхнього сина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Запорізької області.

Так, 18 листопада о 19:24 до Дніпровського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що її сестра з суботи не виходить на зв'язок.

За місцем виклику прибула слідчо-оперативна група, яка спільно із заявницею зайшла до помешкання її родички, яке знаходиться по вул. Ладозькій, де було виявлено тіло жінки 1961 року народження. Крім цього, в квартирі знаходилось тіло чоловіка 1959 року народження, а також їхнього сина 1994 року народження.

Правоохоронці, які виїхали на місце події, попередньо встановили, що на тілах подружжя наявні тілесні ушкодження, а їх сина виявили повішеним. Встановлюються обставини події.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі на подвір'ї будинку вибухнула граната, унаслідок чого загинув чоловік.

РБК-Україна писало, що у Києві ввечері 16 листопада стався вибух в гуртожитку, в результаті якого загинули двоє людей.