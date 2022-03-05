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Безпечних шляхів немає. Жителів Енергодару просять дочекатися гуманітарного коридору

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Енергодар, Субота 05 березня 2022 16:36
Безпечних шляхів немає. Жителів Енергодару просять дочекатися гуманітарного коридору Фото: мерія Енергодара просить городян дочекатися коридору для евакуації (wikimedia org)
Автор: Артем Горовенко

На сьогодні через війну Росії проти України немає безпечних шляхів для виїзду з Енергодару Запорізької області. Місцевих жителів просять набратися терпіння та дочекатися відкриття гуманітарного коридору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.

Повідомляється, що на сьогодні безпечних маршрутів виїзду з міста чи доставки матеріалів немає. На рівні уряду опрацьовується питання про "зелений коридор" для жителів Енергодару.

"Ті, хто планує виїзд із міста, майте на увазі, що можна буде виїхати тільки безпечним коридором. Енергодар - просунутий пріоритет у переговорах української влади... Економте паливо, воно може знадобитися вам найближчим часом", - заявила місцева влада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після обстрілу та пожежі на Запорізькій АЕС Енергодар залишився без тепла, але на сьогодні опалення вже відновлюють.

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Энергодар Війна Росії проти України
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