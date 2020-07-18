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У Запоріжжі автобус в'їхав в електроопору, постраждали пасажири

Автор: Дмитро Левицький

Постраждали 6 пасажирів автобусу

У Запоріжжі ввечері 17 липня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі муніципального автобусу. В результаті аварії постраждали шестеро пасажирів транспортного засобу.

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Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Як встановили правоохоронці, водій автобусу, рухаючись по бульвару Шевченка, виїхав за межі проїзної частини та допустив зіткнення з електроопорою.

Внаслідок зіткнення постраждали чотири жінки, один чоловік та неповнолітня дівчина, яку госпіталізували. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує.

Поліція порушила справу за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, сьогодні аварія сталася на трасі Одеса-Рені; жертвами ДТП стали 6 людей, ще троє постраждали.

Також РБК-Україна писало про ще одну смертельну ДТП під Одесою, яка сталася сьогодні, 18 липня.

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