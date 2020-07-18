В Одеській області в ДТП загинули 6 осіб, ще 3 постраждали

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Серед загиблих є дворічна дитина

В суботу вранці, 18 липня, в Ізмаїльському районі Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода. Жертвами аварії стали 6 людей, ще трьох госпіталізували.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, на трасі зіткнулися два легкових автомобілів.

"18 липня о 7:46 у ДСНС надійшла інформація, що поблизу села Саф'яни Ізмаїльського району сталося зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті чого загинули 6 осіб і 3 госпіталізовані, з них 1 дитина 2018 року народження", - йдеться в повідомленні.

Обставини аварії з'ясовуються.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що за роки незалежності України в ДТП загинули 174 тисячі людей, а постраждалих в аваріях виявилося понад мільйон.

Як повідомляло РБК-Україна, у МВС вважають, що слід посилити покарання за водіння в нетверезому стані та перевищення швидкості до арешту.