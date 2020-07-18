ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На трасі Одеса-Рені сталася ще одна смертельна ДТП

Одеська область, Субота 18 липня 2020 14:24
На трасі Одеса-Рені сталася ще одна смертельна ДТП
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В результаті аварії загинули 2 людини

В суботу вранці, 18 липня, на трасі Одеса-Рені сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода з загиблими та постраждалими. Зіткнулися фура і вантажівка.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Аварія за участю вантажівки MAN і вантажівки "ГАЗель" сталася біля села Маяки. В результаті дві людини загинули на місці, ще двох доставили в лікарню.

За попередніми даними, водій MAN, намагаючись зробити обгін, зіткнувся з "Газеллю", яка повертала вбік Овідіополя. В результаті аварії 30-річний водій "Газелі" і на рік молодша пасажирка отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили в лікарню. Водій і пасажир MAN загинули на місці.

Зараз вирішується питання про внесення цього інциденту в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП ще встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні зранку на тій же трасі сталася аварія, в якій зіткнулися два легковики. В результаті загинули 6 людей, ще 3 отримали травми. Серед жертв - четверо 23-річних чоловіків та 2-річна дитина.

Раніше в МВС розповіли, скільки людей загинуло за роки незалежності України в аваріях на дорогах.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ДТПОдеса
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся