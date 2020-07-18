На трасі Одеса-Рені сталася ще одна смертельна ДТП

Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

В результаті аварії загинули 2 людини

В суботу вранці, 18 липня, на трасі Одеса-Рені сталася ще одна дорожньо-транспортна пригода з загиблими та постраждалими. Зіткнулися фура і вантажівка.

Про це повідомляє прес-служба поліції Одеської області.

Аварія за участю вантажівки MAN і вантажівки "ГАЗель" сталася біля села Маяки. В результаті дві людини загинули на місці, ще двох доставили в лікарню.

За попередніми даними, водій MAN, намагаючись зробити обгін, зіткнувся з "Газеллю", яка повертала вбік Овідіополя. В результаті аварії 30-річний водій "Газелі" і на рік молодша пасажирка отримали травми різного ступеня тяжкості, їх доставили в лікарню. Водій і пасажир MAN загинули на місці.

Зараз вирішується питання про внесення цього інциденту в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Всі обставини ДТП ще встановлюються.

Нагадаємо, сьогодні зранку на тій же трасі сталася аварія, в якій зіткнулися два легковики. В результаті загинули 6 людей, ще 3 отримали травми. Серед жертв - четверо 23-річних чоловіків та 2-річна дитина.

Раніше в МВС розповіли, скільки людей загинуло за роки незалежності України в аваріях на дорогах.