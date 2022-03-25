ru ua
Пт, 25 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Запоріжжі 26 березня на півтора дня вводять комендантську годину

Новость на русском →
Запоріжжя, П'ятниця 25 березня 2022 07:32
У Запоріжжі 26 березня на півтора дня вводять комендантську годину Фото: кулемет Калашникова і каска на барикадах (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі завтра на півтора дня вводять комендантську годину. Вона розпочнеться о 20:00 в суботу 26 березня і закінчиться о 05:00 в понеділок 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОДА Олександра Старуха.

"Просимо керівників підприємств, що належать до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток. Всіх просимо поставитися з розумінням. Місто має працювати! Місто має захищатися!" - зазначив Старух.

Нагадаємо, у Києві комендантська година щодня діятиме з 20:00 і закінчуватиметься вранці о 7:00. При цьому громадський транспорт, магазини, аптеки та інші заклади можуть працювати з 08:00 до 19:00.

Під час комендантської години громадянам заборонено пересуватися містом без спецпропусків. Виходити можна тільки для того, щоб дійти до найближчого укриття.

Всі, хто порушує правила, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

Ми також писали про те, що у Маріуполі окупанти поширюють фейк про те, що Запоріжжя не приймає біженців, і треба їхати в Росію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Запоріжжя
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Геннадій Труханов: Ворог дуже хоче захопити Одесу, але цього не буде