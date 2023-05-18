RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Запорожской области оккупанты строят линии обороны с воды, - Федоров

Фото: мэр Мелитополя Иван Федоров (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты из воды строят линии обороны в захваченной части Запорожской области. Захватчики специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он отметил, что в прифронтовых линиях и на побережье Днепра во временно оккупированной части Запорожской области россияне заминировали множество полей на десятки километров.

Кроме того, Федоров рассказал о тенденции к затоплению полей врагом.

"Во временно оккупированной части Запорожской области достаточно большая система орошения. И сейчас по этим каналам враг намеренно поднимает уровень воды и затапливает наши поля. Таким образом он также строит для себя якобы оборонительные сооружения", - рассказал мэр Мелитополя.

Он отметил, что две недели назад затопили поля вблизи Михайловки. Сейчас вода стоит в полях населенных пунктов Акимовского района - Петровка, Анновка, Вязовка и Елизаветовка.

Так, это делает невозможным ведение сельского хозяйства.

"Оккупанты настолько боятся наступления ВСУ, что готовы пустить в ход даже водную стихию в тщетных надеждах усложнить движение нашей техники. На деле в которые раз портят экологию и жизнь людям", - добавил Федоров.

Напомним, ранее Федоров сообщил, что жителей оккупированных территорий ставят перед выбором - либо паспорт РФ, либо существование за пределом выживания.

Кроме того, оккупанты устанавливают камеры в Мелитополе, чтобы бороться с партизанами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьВойна России против Украины