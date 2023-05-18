В Запорожской области оккупанты строят линии обороны с воды, - Федоров

Он отметил, что в прифронтовых линиях и на побережье Днепра во временно оккупированной части Запорожской области россияне заминировали множество полей на десятки километров.

Кроме того, Федоров рассказал о тенденции к затоплению полей врагом.

"Во временно оккупированной части Запорожской области достаточно большая система орошения. И сейчас по этим каналам враг намеренно поднимает уровень воды и затапливает наши поля. Таким образом он также строит для себя якобы оборонительные сооружения", - рассказал мэр Мелитополя.

Он отметил, что две недели назад затопили поля вблизи Михайловки. Сейчас вода стоит в полях населенных пунктов Акимовского района - Петровка, Анновка, Вязовка и Елизаветовка.

Так, это делает невозможным ведение сельского хозяйства.

"Оккупанты настолько боятся наступления ВСУ, что готовы пустить в ход даже водную стихию в тщетных надеждах усложнить движение нашей техники. На деле в которые раз портят экологию и жизнь людям", - добавил Федоров.