Россияне устанавливают камеры в Мелитополе для борьбы с партизанами, - ЦНС

Российские оккупанты размещают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе, чтобы бороться с партизанским движением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Отмечается, что россияне установили большое количество уличных камер, которые имеют большое разрешение объектива, фокусное расстояние и угол обзора. Таким образом, они пытаются обезопасить себя от партизанского движения.

Однако эти попытки напрасны, ведь у захватчиков нет шансов победить украинское сопротивление.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты имитируют взрывы в городе, чтобы перекидывать технику на фронт.

Кроме того, он отмечал, что россияне пытаются выехать из Запорожской области под видом гражданских.

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