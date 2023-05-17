Россияне устанавливают камеры в Мелитополе для борьбы с партизанами, - ЦНС
Российские оккупанты размещают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе, чтобы бороться с партизанским движением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Отмечается, что россияне установили большое количество уличных камер, которые имеют большое разрешение объектива, фокусное расстояние и угол обзора. Таким образом, они пытаются обезопасить себя от партизанского движения.
Однако эти попытки напрасны, ведь у захватчиков нет шансов победить украинское сопротивление.
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты имитируют взрывы в городе, чтобы перекидывать технику на фронт.
Кроме того, он отмечал, что россияне пытаются выехать из Запорожской области под видом гражданских.
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