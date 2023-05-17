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Россияне устанавливают камеры в Мелитополе для борьбы с партизанами, - ЦНС

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Мелитополь, Среда 17 мая 2023 13:13
Россияне устанавливают камеры в Мелитополе для борьбы с партизанами, - ЦНС Иллюстративное фото: россияне устанавливают камеры в Мелитополе для борьбы с партизанами (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты размещают видеокамеры во временно оккупированном Мелитополе, чтобы бороться с партизанским движением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что россияне установили большое количество уличных камер, которые имеют большое разрешение объектива, фокусное расстояние и угол обзора. Таким образом, они пытаются обезопасить себя от партизанского движения.

Однако эти попытки напрасны, ведь у захватчиков нет шансов победить украинское сопротивление.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты имитируют взрывы в городе, чтобы перекидывать технику на фронт.

Кроме того, он отмечал, что россияне пытаются выехать из Запорожской области под видом гражданских.

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Мелитополь Запорожская область
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