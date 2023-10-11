На Запорожском направлении погибла рота оккупантов-добровальцев из Геническа

На Запорожском направлении погибла рота добровольцев, которых оккупанты набрали в Геническе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу " АТЭШ ".
Россияне набирали роту добровольцев на войну против Украины во временно оккупированном Геническе. В основном это были наркоманы, алкоголики и другой "цвет нации".
За то, что они будут воевать, им обещали высокое денежное довольствие и военный карьерный рост в Крыму. Однако все предатели к единому были уничтожены.
"Произошло это из-за убийственных приказов российских начальников, в духе советского "мясозаброса". Не верь оккупанту - не поддавайся его сладким обещаниям!"- пишет "АТЕШ".
Недавно украинские партизаны во временно оккупированной Новой Каховке провели успешную диверсию против захватнической администрации города.
Также во временно оккупированном Луганске представители украинского подполья и Сил сопротивления ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе.
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