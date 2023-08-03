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На пути миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС обнаружили российские противопехотные мины

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Запорожская область, Четверг 03 августа 2023 14:28
На пути миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС обнаружили российские противопехотные мины Фото: на пути миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС обнаружили российские противопехотные мины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские саперы обнаружили две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"Сегодня утром нашим саперам удалось обнаружить две российские противопехотные мины на пути следования миссии МАГАТЭ к Запорожской АЭС", - написал Тарнавский.

По его словам, мины были обезврежены, что позволило обеспечить безопасность экспертов.

Ситуация на ЗАЭС

Напомним, ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что россияне дополнительно заминировали ЗАЭС. В частности, они поместили взрывчатку на охладителе энергоблоков. Также президент Владимир Зеленский предупреждал, что россияне могут устроить теракт на оккупированной станции с выбросом радиации.

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков сообщил, что эксперты МАГАТЭ зафиксировали взрывы в районе захваченной станции 26 и 27 июля. Они также обнаружили мины на территории ЗАЭС.

При этом добавим, что в МАГАТЭ и раньше заявляли, что они обнаружили противопехотные мины на территории ЗАЭС. Министр энергетики Украины Герман Галущенко считает, что установленные мины могут взорваться в любой момент.

Также отметим, что кафиры перевели четвертый и пятый энергоблок ЗАЭС в состояние "горячей остановки".

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война России против Украины
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