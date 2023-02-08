ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Купянске задержали двух коллаборанток, внедрявших систему образования РФ

Новина українською →
Купянск, Среда 08 февраля 2023 22:24
В Купянске задержали двух коллаборанток, внедрявших систему образования РФ Фото: В Купянске задержали двух коллаборанток, внедрявших систему образования РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Двое жительниц Купянска (Харьковская область) помогали РФ внедрять систему образования во время оккупации и заняли фейковые должности в "учебных заведениях".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

Следователи сообщают, что во время оккупации Купянская 45-летняя женщина решила сотрудничать с представителями РФ и заняла должность "заместителя начальника" в так называемом "Отделе образования ВГА Купянского района Харьковской области".

Она проводила совещания с коллективом и подписывала соответствующие документы. Также женщина организовывала выезд учителей в РФ для прохождения "переквалификации" и "переаттестации". Женщину задержали, сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности и заключили под стражу.

"Другая подозреваемая – 54-летняя женщина, которую оккупанты назначили" и.о. директора" в учебном заведении под названием "Средняя общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза М.Ф. Хамушина", созданном на базе лицея, расположенного в Купянске", - говорится в сообщении.

Женщина организовала выдачу учащимся учебников по российским программам обучения и приказала педагогическому коллективу преподавать предметы на русском языке. Ей также сообщили о подозрении коллаборационной деятельности.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности проводилось совместно с Управлением СБУ в Харьковской области.

Напомним, что правоохранители в Харьковской области задержали бывшую инспекторку по информационной поддержке, которая перешла на сторону врага и присягнула на верность государству-агрессору.

До этого сообщалось, что в Харьковской области задержали вражеского пособника, который задерживал бывших военных ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация харков Война в Украине Купянск
NEWS
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
Зеленский: давайте сделаем так, чтобы россияне думали, когда будет наступление Украины
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"